Salvi i 90 lavoratori ex Auchan di Nola | ipermercato rilevato dal gruppo Gdm

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “I 90exdisono. Un’altra grande notizia per la nostra regione, a poche settimane dal salvataggio del sito stabiese Meridbulloni. È di queste ore la notizia dell’acquisto dell’del centro commerciale Vulcano Buono, chiuso da dicembre senza alcuna prospettiva né speranza per i, da parte delimprenditoriale Gdm dell’imprenditore campano Giovanni Longobardi. Dall’azienda abbiamo ricevuto rassicurazioni che ciascuno dei dipendenti, oggi in cassa integrazione, sarà riassorbito nel nuovo. Un segnale importante nella direzione di un’auspicata inversione di tendenza in Campania, che ci induce a proseguire con maggiore impegno la battaglia ...

