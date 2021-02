Rustler, il GTA medievale, giocato in diretta ora! (Di giovedì 18 febbraio 2021) Di Rustler avevamo accennato qualche tempo fa: il Grand Theft Auto medievale ha sicuramente incuriosito i giocatori fin dal suo annuncio. Ebbene, proprio adesso la nostra Stefania Netti sta provando in anteprima il gioco e se siete curiosi di vederlo, potete assistere alla nostra diretta. Per chi non lo conoscesse, Rustler è un gioco d'azione a mondo aperto con vista dall'alto che vuole omaggiare il caro vecchio stile e gameplay di GTA, fondendolo con un'ambientazione medievale storicamente molto poco accurata. Giocate nei panni di Guy, i cui genitori sono stati così pigri da non trovargli nemmeno un nome decente. Sperimentate di prima mano l'ingiustizia feudale, la caccia alle streghe, le inquisizioni e partecipate al Gran Torneo. Fate la conoscenza di cavalieri tanto valorosi quanto ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Diavevamo accennato qualche tempo fa: il Grand Theft Autoha sicuramente incuriosito iri fin dal suo annuncio. Ebbene, proprio adesso la nostra Stefania Netti sta provando in anteprima il gioco e se siete curiosi di vederlo, potete assistere alla nostra. Per chi non lo conoscesse,è un gioco d'azione a mondo aperto con vista dall'alto che vuole omaggiare il caro vecchio stile e gameplay di GTA, fondendolo con un'ambientazionestoricamente molto poco accurata. Giocate nei panni di Guy, i cui genitori sono stati così pigri da non trovargli nemmeno un nome decente. Sperimentate di prima mano l'ingiustizia feudale, la caccia alle streghe, le inquisizioni e partecipate al Gran Torneo. Fate la conoscenza di cavalieri tanto valorosi quanto ...

