Napoli, Gattuso deluso da Osimhen: “Deve ritrovare la sua velocità” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Questa sera gli azzurri scenderanno in campo contro il Granada per l’andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League. Rino Gattuso avrà a disposizione pochissimi uomini e in attacco dovrà fare necessariamente affidamento su Victor Osimhen. Nell’ultimo periodo il tecnico azzurro non è propriamente convinto della condizione del centravanti nigeriano. Se da un lato è vero che hanno influenzato quei 94 giorni di assenza dai campi da gioco, dall’altro è vero che un giocatore strapagato come Osimhen debba iniziare a dimostrare qualcosa. Certo questa è una stagione particolare. Lo era già in partenza. Mai come questa volta si sono mischiate tutte le carte in tavola. Osimhen non ha potuto dare fino a questo momento un grande contributo ma è arrivato il momento di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa sera gli azzurri scenderanno in campo contro il Granada per l’andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League. Rinoavrà a disposizione pochissimi uomini e in attacco dovrà fare necessariamente affidamento su Victor. Nell’ultimo periodo il tecnico azzurro non è propriamente convinto della condizione del centravanti nigeriano. Se da un lato è vero che hanno influenzato quei 94 giorni di assenza dai campi da gioco, dall’altro è vero che un giocatore strapagato comedebba iniziare a dimostrare qualcosa. Certo questa è una stagione particolare. Lo era già in partenza. Mai come questa volta si sono mischiate tutte le carte in tavola.non ha potuto dare fino a questo momento un grande contributo ma è arrivato il momento di ...

sscnapoli : La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esiste… - pisto_gol : Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità s… - pisto_gol : Nap-Juv 1:0 Con un rigore di Insigne(Chiellini su Rahmani) il Napoli vince una gara poco spettacolare, che la Juven… - NCN_it : #GRANADA-#NAPOLI, LE POSSIBILI SCELTE DI #GATTUSO: #LOBOTKA TITOLARE CON #FABIAN; #BAKAYOKO E #ZIELINSKI VERSO LA P… - infoitsport : Napoli, senza nove big. Gattuso a Granada con la Primavera. E appena 11' in Serie A -