Morte Cutolo, Borrelli: “Sul web 10mila omaggi, indegno” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo contato sul web oltre 10mila tra commenti di sostegno e solidarietà, video celebrativi ed altre forme di omaggio per Cutolo, è qualcosa di indegno, vergognoso e terrificante. Nessuna vittima innocente di camorra, nessun cittadino o membro delle forze dell’ordine o della magistratura morto per difendere la nostra terra ha ricevuto tanti messaggi di ammirazione e sostegno come sta succedendo per questo boss sanguinario di camorra, questo è l’avvilente quadro di una realtà percepita in maniera distorta e capovolta“. Così in una nota il consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo contato sul web oltretra commenti di sostegno e solidarietà, video celebrativi ed altre forme dio per, è qualcosa di, vergognoso e terrificante. Nessuna vittima innocente di camorra, nessun cittadino o membro delle forze dell’ordine o della magistratura morto per difendere la nostra terra ha ricevuto tanti messaggi di ammirazione e sostegno come sta succedendo per questo boss sanguinario di camorra, questo è l’avvilente quadro di una realtà percepita in maniera distorta e capovolta“. Così in una nota il consigliere regionale campano Francesco Emilio(Europa Verde). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Morte Cutolo Morte Cutolo, l'avvocato: 'E' stata tortura. Il 41 bis in questo modo è barbarie giuridica' Le parole di Gaetano Aufiero: "Una vera e propria tortura, aveva un deficit cognitivo grave" 'Nei confronti di Raffaele Cutolo c'è stato un vero e proprio accanimento. Applicare 41 bis in questo modo è barbarie giuridica, è stata una vera e propria tortura per una persona che non era nemmeno più in grado di scendere ...

Le vittime innocenti dietro la camorra di Cutolo: quando Giuseppe Salvia si oppose al boss Nel 1980 Giuseppe Salvia firma quella che probabilmente sarà la sua condanna a morte. Cutolo rientra da un processo e, come da prassi, deve essere perquisito. Il boss, però, si rifiuta. Mentre i ...

Don Raffaè: quella volta in cui Raffaele Cutolo tentò un carteggio con Fabrizio De André Don Raffaè: quella volta in cui Raffaele Cutolo tentò un carteggio con Fabrizio De André. Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in rete.

Migliaia di messaggi in onore al boss di camorra Cutolo. Borrelli: “Vergognoso” StampaContinuano dilagare su social e su web omaggi e celebrazioni di Raffaele Cutolo, il boss nella Nuova Camorra organizzata deciduo lo scorso 17 febbraio. Messaggi di stima, apprezzamenti, glorific ...

