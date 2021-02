(Di giovedì 18 febbraio 2021) ' Lo spazio che alcunehanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una delle cause della trasmissione del virus dagli animali all''. Con queste parole il presidente del consiglio ...

' Lo spazio che alcunehanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una delle cause della trasmissione del ... Ladi peste che dal 1348 decimò la popolazione europea venne dall'......programmazione politica è data anche dalla relazione che il premier delinea tra natura e: '... Lo spazio che alcunehanno sottratto alla natura potrebbe essere stata una delle cause ...Mutamenti dirompenti segnarono i primi trecento anni del secondo millennio, quando la popolazione europea aumentò a ritmo elevatissimo e le città nacquero, rinacquero, esplosero, si riempirono ..."Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta". Da ex presidente della Bce ha salvato l'euro, da premier Mario Draghi delinea l'impegno per una delle priorità del suo governo, l'ambien ...