Governo: Nobili, 'Draghi convincente anche su giustizia e sport' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Lotta al giustizialismo, impegno per una giustizia costituzionale e per una corretta durata dei processi da un lato, importanza fondamentale dello sport italiano del suo intero ecosistema che tiene insieme professionisti e dilettanti e del suo valore sociale, economico, educativo". Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato di Italia Viva. "Ruolo cruciale dei grandi appuntamenti sportivi internazionali a partire da Milano Cortina 2026 come volano di futuro e sviluppo per il Paese. La replica di Mario Draghi è - se possibile - ancora più convincente. Orgoglioso della sua guida, orgoglioso di Italia Viva che ha l'ha resa possibile", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Lotta allismo, impegno per unacostituzionale e per una corretta durata dei processi da un lato, importanza fondamentale delloitaliano del suo intero ecosistema che tiene insieme professionisti e dilettanti e del suo valore sociale, economico, educativo". Lo scrive su Facebook Luciano, deputato di Italia Viva. "Ruolo cruciale dei grandi appuntamentiivi internazionali a partire da Milano Cortina 2026 come volano di futuro e sviluppo per il Paese. La replica di Marioè - se possibile - ancora più. Orgoglioso della sua guida, orgoglioso di Italia Viva che ha l'ha resa possibile", conclude.

