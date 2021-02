Draghi alla Camera | “Su Made in Italy impegno totale Processo sia giusto e durata ragionevole”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente del Consiglio Mario, nella sua replica dinanziper il voto di fiducia, ha parlato del futuro delle PMI, in una fase emergenziale e in un percorso ideale di ripartenza-trasformazione, ma anche della corruzione e della lotta all’illegalità, della necessità di riformare la giustizia, per adeguarla agli standard del resto d’Europa, e di alcuni settori che sono stati particolarmente colpiti dcrisi pandemica, come lo sport ed il turismo. Sulle PMI – spiega il Premier – vi sono tre aspetti che vanno considerati: l’emergenza, la preparazione delle PMI per la ripartenza e le tutele specifiche. La gestione emergenziale “ricalca quello che è stato fatto in altri paesi europei”, mentre la “ripartenza” che copre un arco di medio periodo “comporta e incrocia ...

caritas_milano : «Si è aggravata la povertà. I dati dei centri di ascolto #Caritas, mostrano l’incidenza dei “nuovi poveri” che pass… - EnricoLetta : « Non c’è sovranità nella solitudine »Chi vota SÌ alla fiducia lo fa su questa bella frase-manifesto dell’europeism… - davidefaraone : Al passaggio di #Draghi su Atlantismo ed europeismo ho guardato alla mia sinistra e tra i banchi del M5S nessuno ap… - Jovinow : 'Un Paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi, lo deve fare comunque intendiamo… - Etruria72 : RT @Yoda15271485: Maaa....durante i sermoni al Senato e alla Camera, per caso #Draghi ha accennato a 'lotta alle #mafie'(che ci costano com… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi alla

Romana De Gasperi all'Adnkronos sul nuovo esecutivo: "Eravamo di fronte a una distruzione assoluta di tutto ciò che c'era: avevamo perso tutto ...domanda se ritenga plausibile un paragone ...Cravatta azzurra e mascherina in tinta con logo di Palazzo Chigi Cambio di look per Marioper la fiduciaCamera. Il premier si è presentato in Aula con una cravatta azzurra, con mascherina in tinta con il logo della presidenza del Consiglio, che fa molto 'nazionale'. Al Senato ...Lo scrive su Facebook Nicola Morra, tra i 15 senatori M5S che ieri hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. Lo dice Nicola Molteni della Lega nell'Aula della Camera assicurando il «sostegno inc ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in replica, alla Camera, al termine della discussione generale sulle dichiarazioni programmatiche.