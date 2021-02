Discorso Draghi alla Camera streaming e diretta tv: dove vederlo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa mattina, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 9 il presidente del Consiglio Mario Draghi tiene il suo Discorso alla Camera per poi chiedere la fiducia al Governo. Un Discorso programmatico, che seguirà quello di ieri al Senato, con il quale il premier punterà all’unità delle forze politiche in un momento così difficile per il Paese. Draghi non dovrebbe avere problemi ad ottenere una maggioranza ampia a Montecitorio, visto che dei grandi partiti solo Fratelli d’Italia si è espressa chiaramente per il no alla fiducia. dove vedere il Discorso di Mario Draghi alla Camera di oggi, giovedì 18 febbraio, e il voto sulla fiducia al Governo in diretta tv e live ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa mattina, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 9 il presidente del Consiglio Mariotiene il suoper poi chiedere la fiducia al Governo. Unprogrammatico, che seguirà quello di ieri al Senato, con il quale il premier punterà all’unità delle forze politiche in un momento così difficile per il Paese.non dovrebbe avere problemi ad ottenere una maggioranza ampia a Montecitorio, visto che dei grandi partiti solo Fratelli d’Italia si è espressa chiaramente per il nofiducia.vedere ildi Mariodi oggi, giovedì 18 febbraio, e il voto sulla fiducia al Governo intv e live ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - giorgio_gori : Visione, concretezza, sobrietà. Stamattina abbiamo ascoltato il discorso di un vero leader riformista. #Draghi - borghi_claudio : Non chiedetemi di commentare oltre il discorso di #Draghi in #Senato. La fine del degrado e il ritorno al rispetto… - palmiottid : RT @sole24ore: #Draghi, passa la fiducia al #Senato con 262 voti favorevoli. Sostegno ampio che non batte il primato del governo #Monti del… - nonsolomamma : #rassegnastampa del 17 febbraio Il discorso di Draghi, il cambio di colore delle regioni, vaccini, la ct della squa… -