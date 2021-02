Davide Donadei e Chiara Rabbi svelano: la loro prima notte d’amore, liti e festa di fidanzamento (FOTO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) La relazione tra Chiara Rabbi e Davide Donadei sta procedendo a gonfie vele. I due ragazzi non si sono mai separati dal momento della scelta e in questi giorni ci sono state anche le presentazioni ufficiali in famiglia. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di portare la sua nuova fidanzata in Puglia a conoscere la sua famiglia. Durante il tragitto, però, i due si sono divertiti a rispondere alle domande più piccanti degli utenti. Confessioni piccanti di Davide e Chiara Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno risposto alle domande dei fan ed hanno fatto delle confessioni che hanno molto divertito i followers. Tra i quesiti, quelli più gettonati sono stati riferiti alla loro ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 febbraio 2021) La relazione trasta procedendo a gonfie vele. I due ragazzi non si sono mai separati dal momento della scelta e in questi giorni ci sono state anche le presentazioni ufficiali in famiglia. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di portare la sua nuova fidanzata in Puglia a conoscere la sua famiglia. Durante il tragitto, però, i due si sono divertiti a rispondere alle domande più piccanti degli utenti. Confessioni piccanti dihanno risposto alle domande dei fan ed hanno fatto delle confessioni che hanno molto divertito i followers. Tra i quesiti, quelli più gettonati sono stati riferiti alla...

