Covid, stabile la curva: rapporto casi-test a 7,9%. Ieri era 7,6%. Deceduti in 29 (10 nelle ultime 48 ore) (Di giovedì 18 febbraio 2021) I positivi del giorno sono 1.573 (di cui 156 casi identificati da test antigenici rapidi) su 19.886 tamponi (di cui 2.829 antigenici). A dirlo il consueto bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, che segnala anche gli asintomatici (1.340) e sintomatici (77). Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Il totale dei positivi sale a 248.165 (di cui 3.543 antigenici) su un numero complessivo di tamponi di 2.733.904 (di cui 72.503 antigenici). ??Deceduti in 29 (10 nelle ultime 48 ore, 19 Deceduti in precedenza ma registrati Ieri?)?. Il totale Deceduti in Campania dall’inizio della pandemia è di 4.082. Guariti del giorno pari a 2.041, totale guariti 174.901. Reso noto anche il ?Report dei posti letto su ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) I positivi del giorno sono 1.573 (di cui 156identificati daantigenici rapidi) su 19.886 tamponi (di cui 2.829 antigenici). A dirlo il consueto bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, che segnala anche gli asintomatici (1.340) e sintomatici (77). Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Il totale dei positivi sale a 248.165 (di cui 3.543 antigenici) su un numero complessivo di tamponi di 2.733.904 (di cui 72.503 antigenici). ??in 29 (1048 ore, 19in precedenza ma registrati?)?. Il totalein Campania dall’inizio della pandemia è di 4.082. Guariti del giorno pari a 2.041, totale guariti 174.901. Reso noto anche il ?Report dei posti letto su ...

Agenzia_Ansa : Piemonte zona gialla: secondo il governatore della Regione, i numeri del pre-report indicano che 'la situazione n… - ildenaro_it : I #positivi del giorno sono 1.573 (di cui 156 #casi identificati da #test antigenici #rapidi) su 19.886 #tamponi (d… - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 1.573 positivi e 29 morti: l'indice di contagio stabile al 7,9% ma crescono le terapie inte… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Piemonte zona gialla: secondo il governatore della Regione, i numeri del pre-report indicano che 'la situazione non è p… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Piemonte zona gialla: secondo il governatore della Regione, i numeri del pre-report indicano che 'la situazione non è p… -