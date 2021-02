Corsa all’idrogeno | i big del petrolio si sfidano

Leggi su ck12

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Laè iniziata e nelle prime posizioni sembrano esserci i big del, paesi che sia colpi di innovazione con progetti avveniristici. (Photo by DIRK WAEM/BELGA MAG/AFP via Getty Images)Paesi come l’Arabia Saudita e gli Emirati arabi uniti stanno lavorando su progetti ecologici di altissimo potenziale, con tecnologie avanzate. E pensare che gli Emirati arabi sono il terzo paese produttore più importante di greggio all’interno dell’Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Tra i paesi impegnati nellafigura anche la Norvegia, secondo fornitore di gas dell’Europa e la Russia, anche se, Mosca sta muovendo i primi passi forse con un attimo di ritardo comparando l’avanzamento dei progetti degli altri paesi concorrenti: Cile, ...