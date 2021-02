Cormez: Gattuso non cerca più spettacolo, se per vincere occorre essere provinciali va bene lo stesso (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con gli uomini contati a causa del Covid e degli infortuni, non è più tempo, per Gattuso, di cercare il bel gioco, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Adesso conta solo vincere e se occorre comportarsi da provinciale per farlo, va bene lo stesso. “Gattuso non cerca più lo spettacolo, non può. E non può neanche fare affidamento su tutto il patrimonio tattico (palleggio e gioco dal basso) con il quale dall’inizio della stagione e fino a qualche settimana fa aveva provato a dare un’identità alla squadra. Adesso conta vincere e accumulare autostima. E se questo può avvenire attraverso un atteggiamento ‘provinciale’ (squadra che aspetta, difende e riparte) va bene lo stesso”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con gli uomini contati a causa del Covid e degli infortuni, non è più tempo, per, dire il bel gioco, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Adesso conta soloe secomportarsi da provinciale per farlo, valo. “nonpiù lo, non può. E non può neanche fare affidamento su tutto il patrimonio tattico (palleggio e gioco dal basso) con il quale dall’inizio della stagione e fino a qualche settimana fa aveva provato a dare un’identità alla squadra. Adesso contae accumulare autostima. E se questo può avvenire attraverso un atteggiamento ‘provinciale’ (squadra che aspetta, difende e riparte) valo”. L'articolo ...

napolista : Cormez: Gattuso non cerca più spettacolo, se per vincere occorre essere provinciali va bene lo stesso Il tecnico no… - napolista : Cormez: Ghoulam e Koulibaly restano positivi ma con carica virale debole Gattuso spera di recuperarli quanto prima,… - napolista : Cormez: contro il Granada staffetta Elmas-Insigne per non affaticare il capitano Lorenzo è stanco, va gestito. Gatt… -