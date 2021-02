Consigli per stare a proprio agio nell’intimità con partner (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cos’è veramente l’intimità Se cerchiamo la definizione di intimità in Wikipedia troviamo: sfera dei sentimenti e degli affetti più gelosamente custodita contro la curiosità e l’indiscrezione altrui o anche all’intesa fra marito e moglie. A noi piace ricordare che la confidenza non si limita ai generi o a un solo tipo di unione, quella matrimoniale. Intimo è quel che sentiamo sulla pelle e nell’anima, riguarda tanto il corpo quando la mente e ha a che fare con il vissuto e le esperienze. La storia personale infatti gioca un ruolo importantissimo per il modo in cui si sceglie la persona con cui condividere e per il modo in cui si vive il rapporto con il partner successivamente alla decisione che si sente dal cuore e a livello di attrazione. Intimità è prima di tutto vivere la relazione con l’altro/a in una condizione di sicurezza, sia fisica che emotiva. Io riesco a ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cos’è veramente l’intimità Se cerchiamo la definizione di intimità in Wikipedia troviamo: sfera dei sentimenti e degli affetti più gelosamente custodita contro la curiosità e l’indiscrezione altrui o anche all’intesa fra marito e moglie. A noi piace ricordare che la confidenza non si limita ai generi o a un solo tipo di unione, quella matrimoniale. Intimo è quel che sentiamo sulla pelle e nell’anima, riguarda tanto il corpo quando la mente e ha a che fare con il vissuto e le esperienze. La storia personale infatti gioca un ruolo importantissimo per il modo in cui si sceglie la persona con cui condividere e per il modo in cui si vive il rapporto con ilsuccessivamente alla decisione che si sente dal cuore e a livello di attrazione. Intimità è prima di tutto vivere la relazione con l’altro/a in una condizione di sicurezza, sia fisica che emotiva. Io riesco a ...

Giorgiolaporta : Vi presentiamo #IdaCarmina, sindaca del #M5S e docente che durante le lezioni si fa piastrare i capelli dalle alunn… - zoilitaperez : Alcuni consigli su come usare Dixan, Vernel & Perlana per ottenere un bucato pulito e profumato! - masaccio_ : @Axen0s @chedisagio Ah, per carità, se vuole appendersi mani a piedi ai capricci di Salvini lo può fare. Ho come id… - Davidone74 : RT @Anny08_: Se un uomo ti blocca senza alcun motivo, è stata la fidanzata o la moglie. Seguitemi per altri consigli. - LucaDiLeonardo_ : Consigli per la 23^ Giornata. Canale YouTube @TuttoFanta #fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli per Addio a padre Giuseppe Bagattini, amato dalla Sicilia al Piemonte Tuttavia era anche persona saggia, cercata per la sua capacità di dare buoni consigli ("dietro qualche chiacchierata più intima di altre riusciva a confessare anche al bar", dicono i nipoti). Dopo l'...

PAOLO CIAVARRO, FIGLIO DI MASSIMO/ 'Oggi lo vedo poco, è perdutamente innamorato' Consigli sulle donne? Sì, ma non consigli su quello che doveva fare, ma gli davo un mio giudizio. ...di MB) Chi è Paolo Ciavarro Paolo Ciavarro è il figlio degli attori Eleonora Giorgi per Massimo ...

Truffa della finta banca, 5 consigli per evitare di essere raggirati online Corriere della Sera Luisa Ranieri - Lolita Lobosco domenica in tv al posto del marito Montalbano La serie tv tratta dai romanzi di Gabriella Genisi andrà in onda dal 21 febbraio per quattro domeniche su Rai Uno. Ranieri, nei panni della poliziotta, prende così il posto del marito Luca Zingaretti, ...

Paris Hilton si sposa con il fidanzato Carter Reum La proposta ai Caraibi, sotto a un gazebo pieno di fiori con un anello da 2 milioni di dollari. I due stanno insieme da un anno ...

Tuttavia era anche persona saggia, cercatala sua capacità di dare buoni("dietro qualche chiacchierata più intima di altre riusciva a confessare anche al bar", dicono i nipoti). Dopo l'...sulle donne? Sì, ma nonsu quello che doveva fare, ma gli davo un mio giudizio. ...di MB) Chi è Paolo Ciavarro Paolo Ciavarro è il figlio degli attori Eleonora GiorgiMassimo ...La serie tv tratta dai romanzi di Gabriella Genisi andrà in onda dal 21 febbraio per quattro domeniche su Rai Uno. Ranieri, nei panni della poliziotta, prende così il posto del marito Luca Zingaretti, ...La proposta ai Caraibi, sotto a un gazebo pieno di fiori con un anello da 2 milioni di dollari. I due stanno insieme da un anno ...