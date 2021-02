Champions League oltre a Sky e Amazon sarà anche su Mediaset in streaming pay e gratis in tv una partita (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Champions League resta su Mediaset: una partita in chiaro e le altre in streaming pay. Si completa il quadro con Amazon e Sky Mediaset conferma la Champions League per i prossimi 3 anni fino al 2024. La sua offerta sarà di fatto sovrapponibile a quella di Sky avendo le stesse partite, mentre per vedere l’italiana (o una volta uscite la miglior partita) del martedì sera ci sarà bisogno di Amazon Prime Video. Mediaset ha confermato le voci delle scorse settimane acquistando per i prossimi tre anni la miglior partita del mercoledì dell’italiana da trasmettere in chiaro e le restanti 104 partite in streaming pay su ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laresta su: unain chiaro e le altre inpay. Si completa il quadro cone Skyconferma laper i prossimi 3 anni fino al 2024. La sua offertadi fatto sovrapponibile a quella di Sky avendo le stesse partite, mentre per vedere l’italiana (o una volta uscite la miglior) del martedì sera cibisogno diPrime Video.ha confermato le voci delle scorse settimane acquistando per i prossimi tre anni la migliordel mercoledì dell’italiana da trasmettere in chiaro e le restanti 104 partite inpay su ...

