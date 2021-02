CBS cancella NCIS New Orleans e Mom | rinnova The Neighborhood e Bob Loves Abishola

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Rinnovi ezioni in casa CBS: ecco quando finirannoNewe Mom; nuove stagioni per Thee Bob HeartsLa formula sembra abbastanza chiara: meglio nuovi contratti che inseguire costosi rinnovi e mantenere il più possibile quello che funziona. Una formula difficile da contrastare e che ha portato a una giornata di decisioni in casa CBS con duezioni e due rinnovi. Partiamo dalle note dolenti: alla fine di questa stagione chiudonoNewe Mom. Il 16 maggio su CBS andrà in onda l’ultimo episodio della settima stagione diNewche chiuderà con l’episodio 155 (in Italia Rai 2 deve ancora completare la sesta stagione). Il 6 maggio invece chiude Mom, la ...

