Cadono calcinacci dall'Ufficio delle poste centrali: sfiorati due passanti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Paura questa sera in via Porta Rufina per una caduta di calcinacci finiti sul marciapiede dal palazzo dell'Ufficio postale centrale. Fortunatamente non ci sono stati feriti, anche se due persone si trovavano a passare proprio nel momento del crollo e sono stati sfiorati dal pietrisco. Comprensibilmente i due, appartenenti ad una Associazione di volontariato intenti a consegnare un pacco alimentare ad una famiglia in condizioni di bisogno che si trova nelle adiacenze, si sono molto spaventati anche per via del botto che le pietre hanno provocato allorché sono finite sul marciapiede. Ad avvisare dell'accaduto la Polizia Municipale è stato un cittadino che ha assistito alla scena a pochi passi di distanza dall'area investita dal crollo. Sono subito intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto, ...

