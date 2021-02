Australian Open 2021, Serena Williams in lacrime: “Non lascio il tennis” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Serena Williams commenta la bruciante sconfitta patita nella semifinale degli Australian Open 2021 contro la giapponese Naomi Osaka. lacrime in conferenza stampa per l’americana, che ha nuovamente mancato l’opportunità di raggiungere il record di Slam vinti: “Se mai dovessi lasciare il tennis, non lo direi a nessuno. Oggi non è stata una partita ideale e non è finita con un esito positivo, ma succede. Sono così onorata di giocare davanti a voi”, ha aggiunto rivolta al pubblico Australiano, che l’ha sempre sostenuta. La Regina ha ottenuto l’ultimo trionfo dello Slam proprio al Melbourne, nel 2017, quando era già incinta della figlia Alexis Olympia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021)commenta la bruciante sconfitta patita nella semifinale deglicontro la giapponese Naomi Osaka.in conferenza stampa per l’americana, che ha nuovamente mancato l’opportunità di raggiungere il record di Slam vinti: “Se mai dovessi lasciare il, non lo direi a nessuno. Oggi non è stata una partita ideale e non è finita con un esito positivo, ma succede. Sono così onorata di giocare davanti a voi”, ha aggiunto rivolta al pubblicoo, che l’ha sempre sostenuta. La Regina ha ottenuto l’ultimo trionfo dello Slam proprio al Melbourne, nel 2017, quando era già incinta della figlia Alexis Olympia. SportFace.

