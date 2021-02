Allarme virus in Campania, più di 1500 positivi oggi: crescono le terapie intensive. Il bollettino (Di giovedì 18 febbraio 2021) Superano anche oggi, 18 febbraio, i 1500 positivi in Campania. A renderlo noto è l’unità di Crisi nel bollettino del giorno. Purtroppo si registrano ancora 29 decessi. Tanti i guariti, nella giornata di oggi si superano i 2000. In percentuale, significa che è positivo il 7,91% dei test, poco meno di ieri quando l’indice di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Superano anche, 18 febbraio, iin. A renderlo noto è l’unità di Crisi neldel giorno. Purtroppo si registrano ancora 29 decessi. Tanti i guariti, nella giornata disi superano i 2000. In percentuale, significa che è positivo il 7,91% dei test, poco meno di ieri quando l’indice di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ENRICO27218318 : RT @mannu_piero: @MT_Meli_ Io sono medico e per 2 anni ho lavorato al Sacco, anche se non in malattie infettive poiché mi occupo d’altro. M… - SplendorSolis00 : RT @antoniopolito1: Secondo me per migliorare lo stato d’animo del paese bisognerebbe cominciare col ridurre lo stato ansiogeno della tv de… - ineedsomesleepK : RT @antoniopolito1: Secondo me per migliorare lo stato d’animo del paese bisognerebbe cominciare col ridurre lo stato ansiogeno della tv de… - QPeriscopica : @Rep_Salute @Cartabellotta In questi ultimi giorni l’attenzione di tutti sembra spostarsi da gestione pandemia e pi… - Debbie28366749 : RT @antoniopolito1: Secondo me per migliorare lo stato d’animo del paese bisognerebbe cominciare col ridurre lo stato ansiogeno della tv de… -