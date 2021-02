Volley, le qualificate ai play-off di Superlega. Una outsider in semifinale, chi proverà a fare altre sorprese? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il primo verdetto, la regular season della Superlega appena conclusa lo ha già emesso ed è per alcuni versi sorprendente. Non ci saranno le “solite” top four (quelle che si sono giocare Supercoppa e Coppa Italia, per intenderci) a disputare le semifinali dei play-off. La stagione sotto tono di Modena e invece l’ottima annata di Monza e Vibo Valentia, vere e proprie rivelazioni del campionato, hanno fatto sì che siano proprio queste due formazioni a giocarsi uno dei quarti di finale, l’unico del quale si conoscono le due protagoniste. Da una parte Monza che, con il cambio di tecnico e la firma di Eccheli e Lanza, ha cambiato marcia nella seconda parte della stagione e ha raggiunto la quarta posizione in classifica, dall’altra Vibo Valentia che, anche qui grazie ad una guida tecnica illuminata come quella di Baldovin e con un’alchimia particolare di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il primo verdetto, la regular season dellaappena conclusa lo ha già emesso ed è per alcuni versi sorprendente. Non ci saranno le “solite” top four (quelle che si sono giocare Supercoppa e Coppa Italia, per intenderci) a disputare le semifinali dei-off. La stagione sotto tono di Modena e invece l’ottima annata di Monza e Vibo Valentia, vere e proprie rivelazioni del campionato, hanno fatto sì che siano proprio queste due formazioni a giocarsi uno dei quarti di finale, l’unico del quale si conoscono le due protagoniste. Da una parte Monza che, con il cambio di tecnico e la firma di Eccheli e Lanza, ha cambiato marcia nella seconda parte della stagione e ha raggiunto la quarta posizione in classifica, dall’altra Vibo Valentia che, anche qui grazie ad una guida tecnica illuminata come quella di Baldovin e con un’alchimia particolare di ...

