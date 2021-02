Vincenzo De Luca ucciso dalla camorra a colpi di pistola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Vincenzo De Luca, è stato ferito da diversi colpi di pistola in via Annamaria Ortese, a Scampia, periferia nord di Napoli, nella zona della cosiddetta "33". Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, è morto poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso per le ferite riportate. È stato trovato riverso al suolo, in gravi condizioni, all'interno del circolo ricreativo "Ultrà Napoli Sezione Scampia Ciccio Turrini". In un primo momento, seppur le sue condizioni fossero apparse subito molto gravi, era stato giudicato non in imminente pericolo di vita. L'agguato è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 12 febbraio. De Luca, 39enne noto all'anagrafe di camorra come "Tarantella", sarebbe vicino al clan Abbinante, tra i gruppi di camorra principali dell'area nord. Stando ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 17 febbraio 2021)De, è stato ferito da diversidiin via Annamaria Ortese, a Scampia, periferia nord di Napoli, nella zona della cosiddetta "33". Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, è morto poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso per le ferite riportate. È stato trovato riverso al suolo, in gravi condizioni, all'interno del circolo ricreativo "Ultrà Napoli Sezione Scampia Ciccio Turrini". In un primo momento, seppur le sue condizioni fossero apparse subito molto gravi, era stato giudicato non in imminente pericolo di vita. L'agguato è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 12 febbraio. De, 39enne noto all'anagrafe dicome "Tarantella", sarebbe vicino al clan Abbinante, tra i gruppi diprincipali dell'area nord. Stando ...

