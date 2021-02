Uomini e Donne, rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri (c’entra la nuova tronista) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ieri pomeriggio si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne che ci hanno rivelato delle anticipazioni choc. Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri sono arrivati quasi alle mani. Si è parlato pure delle foto sexy che Maurizio avrebbe inviato a Gemma Galgani (qui ve le abbiamo perfino mostrate) ma l’argomento è stato messo da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ieri pomeriggio si sono registrate le nuove puntate diche ci hanno rivelato delle anticipazioni choc.sono arrivati quasi alle mani. Si è parlato pure delle foto sexy che Maurizio avrebbe inviato a Gemma Galgani (qui ve le abbiamo perfino mostrate) ma l’argomento è stato messo da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

