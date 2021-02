Se il premier Draghi dedica un deciso spazio alla parità di genere, i partiti cosa fanno? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Su 23 ministri solo 8 sono donne, meno di un terzo.Anche il governo Draghi nasce con una presenza femminilesotto rappresentata. Ma il problema non riguarda SuperMario,anzi nel suo discorso programmatico di oggi al Senato, il premier ha dedicato un deciso spazio alla parità di genere. Ecco le sue parole: “La mobilitazione di tutte le energie del Paese nel suo rilancio non può prescindere dal coinvolgimento delle donne. Il divario di genere nei tassi di occupazione in Italia rimane tra i più alti di Europa: circa 18 punti su una media europea di 10. Dal dopoguerra ad oggi, la situazione è notevolmente migliorata, ma questo incremento non è andato di pari passo con un altrettanto evidente miglioramento delle condizioni di carriera delle ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Su 23 ministri solo 8 sono donne, meno di un terzo.Anche il governonasce con una presenza femminilesotto rappresentata. Ma il problema non riguarda SuperMario,anzi nel suo discorso programmatico di oggi al Senato, ilhato undi. Ecco le sue parole: “La mobilitazione di tutte le energie del Paese nel suo rilancio non può prescindere dal coinvolgimento delle donne. Il divario dinei tassi di occupazione in Italia rimane tra i più alti di Europa: circa 18 punti su una media europea di 10. Dal dopoguerra ad oggi, la situazione è notevolmente migliorata, ma questo incremento non è andato di pari passo con un altrettanto evidente miglioramento delle condizioni di carriera delle ...

