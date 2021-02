Rihanna nella bufera in India per uno scatto in Senza veli col ciondolo di Ganesh

Rihanna nella bufera in India per uno scatto in topless col ciondolo di Ganesh (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il mondo social Indiano vive da ieri una nuova ondata di indignazione contro Rihanna, accusata dagli integralisti indu di offesa alla loro religione. La causa? Un’immagine pubblicata dalla popstar su Instagram e su Twitter: la foto mostra Rihanna in Senza veli, col seno coperto dalle mani, e con vari gioielli, tra cui il ciondolo che copre l’ombelico, e che raffigura Ganesh, il popolarissimo dio indù dalla testa di elefante. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri) L’immagine, in realtà, fa parte della campagna di lancio del brand Savage X Fenty, il marchio di lingerie della cantante, che indossa, appunto, un pantaloncino a culotte color lavanda. Tra i critici più scatenati della cantante vari esponenti del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il mondo socialno vive da ieri una nuova ondata di indignazione contro, accusata dagli integralisti indu di offesa alla loro religione. La causa? Un’immagine pubblicata dalla popstar su Instagram e su Twitter: la foto mostrain, col seno coperto dalle mani, e con vari gioielli, tra cui ilche copre l’ombelico, e che raffigura, il popolarissimo dio indù dalla testa di elefante. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri) L’immagine, in realtà, fa parte della campagna di lancio del brand Savage X Fenty, il marchio di lingerie della cantante, che indossa, appunto, un pantaloncino a culotte color lavanda. Tra i critici più scatenati della cantante vari esponenti del ...

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna nella Paris Hilton, 40 candeline per l'atomica bionda simbolo dell'estetica anni 2000 In questo periodo di incertezze la Gen Z si è rifugiata nella sua infanzia per stare bene, anche ... Foto Getty Shine bright like a diamond, cantava Rihanna nel 2012. Ed è probabile che si riferisse a ...

Rihanna su Instagram in topless e boxer Fenty: la foto da 9 milioni di like Uno scatto a dir poco provocante quello pubblicato da Rihanna sulla propria pagina ufficiale Instagram. Un topless che gioca con il proprio pubblico, tra vedo e non vedo. Nella foto la si vede indossare unicamente boxer, collane e bracciali. A coprire il ...

Cosa ha sbagliato Rihanna nella moda Il Post Rihanna nella bufera in India per uno scatto in topless col ciondolo di Ganesh Il mondo social indiano vive da ieri una nuova ondata di indignazione contro Rihanna, accusata dagli integralisti indu di offesa alla loro religione. La causa? Un’immagine pubblicata dalla popstar su ...

Savage X Fenty vale 1 miliardo di dollari Per un brand di Rihanna che scende, ce ne è un altro che sale. Savage X Fenty ha infatti completato un round di finanziamento di Serie B di 115 milioni di dollari (circa 94,8 milioni di euro). Una ope ...

