Più unita e attenta all’innovazione Ecco la Nato con Joe Biden

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Coesione interna, approccio globale e focus sull’innovazione. Sono i pilastri della nuova azione della, rinvigorita dalla fine dei quattro turbolenti anni di Donald Trump, e ripartita oggi con la prima giornata della consueta riunione tra i ministri della Difesa dell’Alleanza, ritrovatisi per la prima volta (seppur in video-conferenza) con il nuovo capo del Pentagono, Lloyd Austin. “Abbiamo un’opportunità unica per aprire un nuovo capitolo delle relazioni tra Europa e nord Atlantica”, ha detto Jens Stoltenberg chiudendo la prima giornata di lavoro. VERSO IL SUMMIT DI BRUXELLES Per Lorenzo Guerini e colleghi, in attesa di definire (domani) il futuro delle missioni in Afghanistan e Iraq, oggi è stata la giornata della riflessione interna, tra le proposte per #2030, il potenziamento degli strumenti di deterrenza e una nuova iniziativa per ...