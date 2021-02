Nettuno | ancora 2 vittime del Coronavirus | salgono a 42 i morti da inizio pandemia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)del. Due donne, una di 79 anni e una di 88 anni, entrambe ospiti della RSA Villa Gaia non ce l’hanno fatta. “Oggi diciamo addio ad altre due nostre concittadine – le parole del Sindaco Alessandro Coppola –in questo modo a 42 ledall’della. Un bilancio triste che addolora tutti noi. Alle famiglie colpite da questi lutti va il mio più affettuoso pensiero e le mie più sincere condoglianze”. Leggi anche:, oggi nel Lazio 871 nuovi casi. D’Amato: ‘Dati sotto le soglie di allerta, ma Rt in lieve aumento’ Nelle ultime ore asi registrano tre nuovi casi di: due sono stati posti in isolamento ...

Ancora una vittima a Nettuno: salgono a 40 i decessi da inizio pandemia. Un uomo di 74 anni, ospite della RSA Villa Gaia, non ce l'ha fatta. "Un altro nostro concittadino ci ha lasciato in questa trem ...