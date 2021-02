Marco Ferrazzano è morto | suo il cadavere ritrovato sui binari a Foggia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Purtroppo non ci sono buone notizie per la famiglia di. Sono infatti arrivati i risultati del dna, dopo il ritrovamento deldi un giovane che si è tolto la vita gettandosi sotto un treno nei pressi della stazione di. Da settimane la famiglia diaspettava i risultati e alla fine l’epilogo è quello che mai si vorrebbe affrontare.non c’è più, si è tolto la vita, in un momento di sconforto probabilmente. Da quandoè scomparso la famiglia del ragazzo ha lanciato diversi appelli nel programma Chi l’ha visto che ha seguito con grande attenzione questa vicenda arrivando a raccogliere testimonianze importanti. Diverse persone infatti hanno denunciato la presenza di video su alcune pagine social, che mostrano alcune fragilità ...