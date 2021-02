L’infortunio di Bonucci: il problema è serio, i tempi di recupero (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’infortunio di Leonardo Bonucci preoccupa la Juventus. Il club bianconero è pronto per la sfida di Champions League contro il Porto, l’intenzione della squadra di Andrea Pirlo è quella di ipotecare la qualificazione già nella gara d’andata. In campionato è reduce dalla sconfitta contro il Napoli, la situazione di classifica non è delle migliori e recuperare il distacco da Inter e Milan non sarà di certo facile. In Europa invece può togliersi delle soddisfazioni, il gioco di Pirlo sembra più adatto contro squadre che giocano a viso aperto. L’infortunio di Bonucci, le ultime Foto di Elisabetta Baracchi / AnsaNon arrivano buone notizie sulL’infortunio di Leonardo Bonucci. Il calciatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro il Napoli, è stato convocato per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021)di Leonardopreoccupa la Juventus. Il club bianconero è pronto per la sfida di Champions League contro il Porto, l’intenzione della squadra di Andrea Pirlo è quella di ipotecare la qualificazione già nella gara d’andata. In campionato è reduce dalla sconfitta contro il Napoli, la situazione di classifica non è delle migliori e recuperare il distacco da Inter e Milan non sarà di certo facile. In Europa invece può togliersi delle soddisfazioni, il gioco di Pirlo sembra più adatto contro squadre che giocano a viso aperto.di, le ultime Foto di Elisabetta Baracchi / AnsaNon arrivano buone notizie suldi Leonardo. Il calciatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro il Napoli, è stato convocato per la ...

CalcioWeb : L'infortunio di @bonucci_leo19 preoccupa la @juventusf: i tempi di recupero - infoitsport : Bonucci, l’infortunio è serio. Ecco quanto starà fuori il difensore della Juventus - mattiamelara_ : Pesante l'infortunio di Bonucci, bisogna spremere De Ligt.. così come Danilo e Sandro. Demiral - Chiellini manco sotto bombardamento. - Fantacalcio : Juventus, infortunio muscolare per Bonucci: ecco quali gare salterà - elturro666 : Come ho potuto dimenticare quelli che gongolano per l'infortunio di Bonucci? -

Ultime Notizie dalla rete : L’infortunio Bonucci Nazionale, Bonucci si ferma: «Chiesto troppo al fisico, ho stretto i denti per 20 giorni» Corriere della Sera