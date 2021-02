"Le ha teso un agguato e ha usato questa corda" Nuovi sospetti su Benno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Laura Perselli sarebbe stata strangolata con una corda da arrampicata. Sul corpo della 68enne non ci sarebbero segni di difesa dal suo aggressore "Strangolata con una corda d'arrampicata". Fuga ogni dubbio l'autopsia sulla salma di Laura Perselli, madre di Benno Neumair, scomparsa da Bolzano insieme al marito Peter lo scorso 4 gennaio e ritrovata senza vita nelle acque del fiume Adige due settimane fa. Stando a quanto riferisce l'esame autoptico, eseguito dall’anatomopatologo Dario Raniero, la 68enne sarebbe morta per "asfissia da strangolamento". L'assassino ha usato una corda da arrampicata L'esito dell'autopsia eseguita sul cadavere di Laura Perselli ha confermato l'ipotesi formulata dall'anatomopatologo Dario Raniero circa le cause del decesso: "asfissia da ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Laura Perselli sarebbe stata strangolata con unada arrampicata. Sul corpo della 68enne non ci sarebbero segni di difesa dal suo aggressore "Strangolata con unad'arrampicata". Fuga ogni dubbio l'autopsia sulla salma di Laura Perselli, madre diNeumair, scomparsa da Bolzano insieme al marito Peter lo scorso 4 gennaio e ritrovata senza vita nelle acque del fiume Adige due settimane fa. Stando a quanto riferisce l'esame autoptico, eseguito dall’anatomopatologo Dario Raniero, la 68enne sarebbe morta per "asfissia da strangolamento". L'assassino haunada arrampicata L'esito dell'autopsia eseguita sul cadavere di Laura Perselli ha confermato l'ipotesi formulata dall'anatomopatologo Dario Raniero circa le cause del decesso: "asfissia da ...

