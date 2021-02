It Takes Two vi annoia? Josef Fares: 'vi darò $1.000 se succederà' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Josef Fares si sente così tanto fiducioso per quanto riguarda il suo prossimo gioco It Takes Two che ha affermato di voler dare 1.000 dollari a chiunque si stuferà a giocarci. Durante un'intervista Fares ha dichiarato: "Questa è un'altra cosa che posso garantire con It Takes Two: è impossibile stancarsi di questo gioco. Potete scriverlo a caratteri cubitali. Posso letteralmente dare 1.000 dollari a chiunque dica: 'Oh, ora sono stanco di questo gioco perché non mi sorprende'. Mille dollari! Lo garantisco. Li darò a tutti quelli che si stancano. Ma devono essere onesti al riguardo". It Takes Two è l'ultimo gioco dello sviluppatore Hazelight, meglio conosciuto per Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out. Il titolo vede ancora una volta lo studio collaborare con ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021)si sente così tanto fiducioso per quanto riguarda il suo prossimo gioco ItTwo che ha affermato di voler dare 1.000 dollari a chiunque si stuferà a giocarci. Durante un'intervistaha dichiarato: "Questa è un'altra cosa che posso garantire con ItTwo: è impossibile stancarsi di questo gioco. Potete scriverlo a caratteri cubitali. Posso letteralmente dare 1.000 dollari a chiunque dica: 'Oh, ora sono stanco di questo gioco perché non mi sorprende'. Mille dollari! Lo garantisco. Lia tutti quelli che si stancano. Ma devono essere onesti al riguardo". ItTwo è l'ultimo gioco dello sviluppatore Hazelight, meglio conosciuto per Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out. Il titolo vede ancora una volta lo studio collaborare con ...

