IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di giovedi 18 febbraio 2021

anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di giovedì 18 febbraio 2021: Marta (Gloria Radulescu) è venuta a conoscenza di dettagli riguardanti il passato di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Beatrice (Caterina Bertone), proprio grazie alle confidenze del nipote Pietro (Andrea Savorelli). Per questo motivo, la Guarnieri chiede al marito di raccontarle qualcosa in più. A casa Amato la tensione è alle stelle: Salvatore (Emanuel Caserio) litiga col padre Giuseppe (Nicola Rignanese), il quale ha deciso di licenziarsi dopo una lite col suo capo. L'intervento di Federico (Alessandro Fella) su Ludovica (Giulia Arena) fa sì che Adelaide (Vanessa Gravina) dia una seconda possibilità alla ragazza, mettendola alla prova con un compito da portare a termine per il Circolo; sembra però che ...

