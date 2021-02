Governo, Draghi arriva la fiducia in Senato con 262 sì. La diretta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Senato vota la fiducia al Governo di Mario Draghi. L'aula di Palazzo Madama ha espresso il voto con 262 sì, 40 no e 2 astenuti. Mario Draghi inizia alle 10.17 il discorso con il quale chiede la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilvota laaldi Mario. L'aula di Palazzo Madama ha espresso il voto con 262 sì, 40 no e 2 astenuti. Marioinizia alle 10.17 il discorso con il quale chiede la ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - sadecesen_2016 : RT @agambella: Il M5S ha poco sostegno in più a Draghi della Lega che è compatta, seguita da Forza Italia e dal PD al quarto posto. Addirit… - beretta_gio : RT @stanzaselvaggia: Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie con… -