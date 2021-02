Giuseppe Conte torna prof universitario? Incontro con il rettore di Firenze (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E' tutto pronto per il rientro da professore universitario dell'ex premier Giuseppe Conte all'ateneo di Firenze? In una nota, lo stesso ateneo informa che la prossima settimana l'ex presidente del ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E' tutto pronto per il rientro daessoredell'ex premierall'ateneo di? In una nota, lo stesso ateneo informa che la prossima settimana l'ex presidente del ...

