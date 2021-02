DAYDREAMER anticipazioni | da ora in poi cambierà TUTTO!

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) I telespettatori italiani di– Le Ali del Sogno, tra giovedì 18 e venerdì 19 febbraio, assisteranno ad un salto temporale di un anno che farà cambiare molte dinamiche principali della telenovela turca. Il tutto, com’è già noto, avverrà grazie ad un tranello che l’editore Yigit (Utku Ates), con la complicità di Huma (Ipek Tenocaly), tenderà agli innamoratissimi Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir). Vediamo quindi di ricapitolare le novità alle quali i fan dovranno abituarsi…– Le Ali del Sogno, news: Can e Sanem separati per più di un anno! Come prima cosa, leindicano che Can Divit lascerà la Turchia quando Yigit farà credere a Sanem che è stato lui ad aver bruciato il manoscritto che conteneva il suo primo romanzo. Tra le altre cose, su suggerimento di Huma, l’editore fingerà di aver ...

puntata- Le Ali del Sogno di giovedì 18 e venerdì 19 febbraio 2021 su Canale 5 : Yigit chiede a Sanem ha riavuto il diario da Can e l'autorizzazione a pubblicarlo in forma di ...: Can colpisce Yigit Can è furioso! Si è allontanato per andare a prendere la legna, ormai quasi certo di voler far pubblicare a Sanem il suo diario, per ritrovarsi accusato ...I telespettatori italiani di Daydreamer – Le Ali del Sogno, tra giovedì 18 e venerdì 19 febbraio, assisteranno ad un salto temporale di un anno che farà cambiare molte dinamiche principali della telen ...Yigit proporrà a Sanem di cercare Can e di parlare con lui anche per scusarsi di ciò che è accaduto alla festa.