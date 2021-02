Creare video-lezioni con Emaze, dalla primaria alla secondaria di II grado. Ottimo sia per DAD che per DID (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Emaze, Ottimo strumento da utilizzare tranquillamente a scuola già dai primi anni della scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado, sia con gli alunni che per Creare video-lezioni, documentari e tanto altro. Ottimo sia per la DAD e la DDI, che per i lavori in presenza, con la possibilità di insegnare ai ragazzi ad utilizzarlo e gestirlo in piena autonomia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021)strumento da utilizzare tranquillamente a scuola già dai primi anni della scuolafinodi secondo, sia con gli alunni che per, documentari e tanto altro.sia per la DAD e la DDI, che per i lavori in presenza, con la possibilità di insegnare ai ragazzi ad utilizzarlo e gestirlo in piena autonomia. L'articolo .

La7tv : #coffeebreak @tomasomontanari 'Con Brunetta alla PA non vedo un governo capace di costruire un Paese diverso' - Radio105 : Avete ascoltato (e visto) @Mahmood_Music in diretta da @MaxBrigante venerdì sera? Ecco il video completo in cui par… - itsloredana1 : RT @BTSItalia_twt: ??| Bebe Rexha durante una live IG ha detto che sta lavorando a una canzone per i @BTS_twt: 'Il mio obiettivo è creare un… - mosaicolearning : POWERPOINT HACK: COME CREARE TESTI E FORME DISEGNATE A MANO ??Ti serve la scritta da abbinare a un personaggio ill… - lextumusa : @SkyTG24 Prima l'angoscia ora va la semina creare confusione, un video appropriato: -