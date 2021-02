Covid, Musumeci: “Minilockdown? Non è stato preso in considerazione” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) PALERMO – “Un minilockdown di due settimane? Non lo abbiamo ancora preso in considerazione: non ci sono i termini per affrontare il tema”. Così il presidente della Regione Siciliana, nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ‘La tua idea d’impresa in Sicilia’, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di un minilockdown totale. “Non conosciamo ancora la linea del governo nazionale né le sue strategie di contrasto al Covid – ha aggiunto Musumeci -. Appena avremo il confronto saremo nelle condizioni di potere disegnare una nuova proposta, se questa sarà necessaria”. MUSUMECI: “CONTAGIO ALTALENANTE MA PER ORA NIENTE ZONE ROSSE“ Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) PALERMO – “Un minilockdown di due settimane? Non lo abbiamo ancora preso in considerazione: non ci sono i termini per affrontare il tema”. Così il presidente della Regione Siciliana, nello Musumeci, a margine di una conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ‘La tua idea d’impresa in Sicilia’, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di un minilockdown totale. “Non conosciamo ancora la linea del governo nazionale né le sue strategie di contrasto al Covid – ha aggiunto Musumeci -. Appena avremo il confronto saremo nelle condizioni di potere disegnare una nuova proposta, se questa sarà necessaria”. MUSUMECI: “CONTAGIO ALTALENANTE MA PER ORA NIENTE ZONE ROSSE“

