Covid | Baffi Regione Lombardia ad abitanti Codogno | ' 21 febbraio ha cambiato nostre vite'

ofiucus : @forzadraghi @AlvisiConci Scusami, ma con il tuo alleato Fontana non ho nulla a che fare! - baffi_francesco : Troppi casi 'fascioCovid' nelle Marche... #MAIPIÙILFASCISMO - baffi_francesco : Dopo un anno la persona meno 'sveglia' d'Italia, il LEGAiolo Fontana, improvvisato presidente della Regione Lombard… - baffi_francesco : Il giudice del 'processo Salvini' infrange le regole anti-Covid. Gli avrà attaccato la 'salvinite', una malattia pe… - PaulLamanski : @baffi_francesco Ha il covid Nomak? Pazienza. Ce ne faremo una ragione (tradotto... chi se ne frega!!!) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Baffi

Il Tempo

Col tempo s'è fatto crescere un paio diper somigliargli. Certo la capigliatura non c'è più, ... da un giorno all'altro, il coprifuoco in oltre trenta città a causa del. I turchi s'...dove saremmo? Non lo so, ma senza, senza giocare ogni tre giorni, è un campionato anomalo. ...- 'Non avevo voglia di parlare col barbiere, parla troppo. Mi sono fatto prestare il rasoio ...Le somministrazioni dei vaccini inizieranno il 19 febbraio per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale e il 21 febbraio per gli over 80. Gli over 80 già vaccinati da ve ...Si è infatti spento a 71 anni Leopoldo Jacinto Luque, bomber protagonista del primo titolo mondiale conquistato dall’Albiceleste nel 1978 in piena dittatura militare. Luque si trovava ricoverato da in ...