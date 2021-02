Coronavirus, la strategia Ue contro le varianti: test ad hoc e più vaccini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per contrastare la ripresa della pandemia causata dalle nuove varianti del Coronavirus, la Commissione Ue ha messo a punto una strategia basata su tre priorità: sviluppare nuovi test 'ad hoc' e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per contrastare la ripresa della pandemia causata dalle nuovedel, la Commissione Ue ha messo a punto unabasata su tre priorità: sviluppare nuovi'ad hoc' e ...

Affaritaliani : Tarro lancia un appello a #Draghi : LA STRATEGIA #DueMascherine #lockdown #15febbraio #COVID19 - ladyonorato : Qualcuno del CTS dovrebbe leggere i dati della mortalità da noi e all’estero, e dare un bel po’ di spiegazioni. - WRicciardi : Lockdown di alcuni giorni per soli 3 casi dopo aver avuto 0 casi per mesi ed essere tornati alla “normalità” questa… - SergioSangio : RT @Ticinonline: La nuova strategia europea per combattere le varianti del coronavirus #varianti #hera #vaccini #ue #coronavirus https:… - Gianumberto : Se confermato, spiegherebbe tante cose: per prima la strategia adottata dalla giunta in questi ultimi mesi. Comunqu… -