Cessione Inter, Zhang al bivio: a fine marzo scadenze pesanti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) MILANO - Suning e Bc Partners continuano a trattare. Senza sosta. Ormai sono chiare due cose: 1) al momento, l'unica offerta sul tavolo del colosso di Nanchino è quella del fondo inglese; 2) gli ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) MILANO - Suning e Bc Partners continuano a trattare. Senza sosta. Ormai sono chiare due cose: 1) al momento, l'unica offerta sul tavolo del colosso di Nanchino è quella del fondo inglese; 2) gli ...

sportli26181512 : Cessione #Inter, Zhang al bivio: a fine marzo scadenze pesanti: Due cose ormai sono chiare, l'unica vera offerta è… - passione_inter : CdS - Inter, Zhang ha un piano di salvataggio per evitare la cessione: mossa reale o strategia? -… - OrgoglioGobbo38 : @GoalItalia Il Barcellona non è riuscito a sostituire #Messi adeguatamente. La sua cessione all'#Inter è stata una mazzata incredibile. - LucaAstigiano : @MarcoBellinazzo @sole24ore Novità cessione inter? - marco_pistacchi : @Giacomino731 Per me portiere semplicemente fenomenale. Fece una parata a Torino in una semifinale con l'Ajax mostr… -