Campidoglio | aperte iscrizioni ai nidi capitolini

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma – Al via leai Servizi Educativi 0-3 di Roma Capitale per l’a.e. 2021/2022. I genitori possono presentare domanda fino al 22 marzo 2021 esclusivamente in modalita’ online attraverso il portale di Roma Capitale (www.comune.Roma.it) seguendo il percorso: Servizi online – Scuola –di Roma Capitale e Sezioni Ponte – Domanda online. Per tutte le informazioni sulle modalita’ di accesso all’Area Riservata ed ai servizi online di Roma Capitale e’ possibile consultare il link: https://www.comune.Roma.it/web/it/area-riservata.page L’avviso pubblico, l’elenco delle strutture con disponibilita’ di posti e la guida alla compilazione della domanda sono disponibili alla pagina https://www.comune.Roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?co ntentId=IDS733491. Cosi’ in un comunicato il

