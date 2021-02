Zone rosse in Lombardia: Fontana firma l’ordinanza per i comuni di Viggiù, Mede, Castrezzato e Bollate (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A partire dalle 18 di mercoledì 17 febbraio fino al 24 febbraio, verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta «fascia rossa», già osservate poche settimane fa sull’intero territorio regionale. Chiuse anche tutte le scuole. Leggi su corriere (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A partire dalle 18 di mercoledì 17 febbraio fino al 24 febbraio, verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta «fascia rossa», già osservate poche settimane fa sull’intero territorio regionale. Chiuse anche tutte le scuole.

petergomezblog : Variante inglese, gli scienziati rilanciano il sistema a colori: “Funziona, ora servono zone rosse locali e più res… - ilriformista : No al #lockdown, superare le 'Primule' di #Arcuri affidandosi ad esercito e Protezione civile: ecco il piano #Draghi - agorarai : 'Le zone rosse non bastano se non c'è il monitoraggio delle varianti. Avremmo potuto farlo mesi fa: si sapeva da te… - GiulianaDaniel2 : RT @Corriere: Focolai in Lombardia, Fontana mette 4 comuni in zona rossa - GiulianaDaniel2 : RT @giuliocavalli: Zone rosse circoscritte in Lombardia. Quello che prima “non si poteva fare” ora viene fatto. Ci sono voluti solo 28mil… -