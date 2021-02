Vigilia dell' esordio di Draghi in Parlamento Manovre in corso | nasce intergruppo Pd - M5s - Leu

sportli26181512 : Cristiano Ronaldo, messaggio su Instagram alla Juve prima degli ottavi di Champions: Il portoghese alla vigilia del… - sportli26181512 : Porto-Juventus, Pirlo: 'Bonucci e Dybala out, Ramsey c'è. La Champions è un sogno': Le parole dell'allenatore bianc… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Diritti tv: sette società di A chiedono di votare domani Inviata lettera a presidente Lega alla vigilia dell'assemblea - sportli26181512 : Pirlo: Bonucci e Dybala ko. Porto come Atletico Madrid: Il tecnico della Juve, alla vigilia dell'andata degli ottav… - rivieraoggi : Montero alla vigilia dell’Imolese: “Arrivano le partite determinanti. Maxi Lopez pronto fra una settimana” -

Ultime Notizie dalla rete : Vigilia dell

Riviera Oggi

Il discorso programmatico prima'ampio e scontato voto di fiducia, previsto per le 22.00. Giovedì si replica alla Camera. Le forze politiche cercano di riposizionarsi. Ieri Zingaretti ha incontrato Salvini... pagati la sera delladella lotta preannunciata e la preoccupazione per le future scadenze ... ha registrato diverse lacune, a cominciare dalla mancata garanzia'erogazione degli stipendi ...Pd-M5s-Leu fanno un passo in più per strutturare la coalizione. E Conte interviene da leader: ecco cos'è successo e perché è un segnale in vista del voto di fiducia a Draghi ...Ieri Conte ha detto che "crede molto nell'alleanza Pd-M5s-Leu". Oggi i capigruppo a Palazzo Madama hanno deciso di far nascere il nuovo gruppo: "Da domani insieme per rilanciare il Paese" ...