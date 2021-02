Tg Ambiente | edizione del 16 febbraio 2021

Leggi su dire

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il governo Draghi nasce sotto il segno della svolta verde, sull’onda del 37% del Next Generation EU, lo strumento anticrisi dell’Unione europea che dovrà essere investito in progetti per la transizione ecologica e la lotta all’emergenza climatica. In base ai 209 miliardi destinati all’Italia si tratta di oltre 77 miliardi, senza contare i fondi ‘verdi’ del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il bilancio europeo. Una potenza di fuoco ‘eco’ senza precedenti che va ad alimentare il nuovo ministero della Transizione ecologica, che nasce su quello dell’Ambiente arricchendolo delle competenze sull’energia, trasferite dallo Sviluppo economico. Sarà guidato da Roberto Cingolani, raccordandosi con le Infrastrutture e Trasporti di Enrico Giovannini e la Transizione digitale di Vittorio Colao. Tutto l’esecutivo, però, avrà un’ispirazione ‘verde’. “Qualsiasi cosa faremo, a iniziare dalla creazione di posti di lavoro, andrà incontro alla sensibilità ambientale e non andrà a gravare sulla situazione esistente”, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel primo Consiglio dei ministri. ECCO CINGOLANI, SCIENZIATO DELLA SOSTENIBILITÀ