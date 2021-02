Salma Hayek: «La scena di sesso con Antonio Banderas? Ho pianto per la paura» (Di martedì 16 febbraio 2021) Salma Hayek story guarda le foto Una rivelazione che non ti aspetti: «Ho pianto di paura». Le parole sono di Salma Hayek. Il motivo? Girare la scena di sesso con Antonio Banderas nel film Desperado del 1995. Un segreto professionale che la diva messicana ha svelato durante un episodio del podcast Armchair Expert con Dax Shepard e Monica Padman. E che ha stupito tutti. Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 febbraio 2021)story guarda le foto Una rivelazione che non ti aspetti: «Hodi». Le parole sono di. Il motivo? Girare ladiconnel film Desperado del 1995. Un segreto professionale che la diva messicana ha svelato durante un episodio del podcast Armchair Expert con Dax Shepard e Monica Padman. E che ha stupito tutti. Leggi anche › ...

