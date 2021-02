CNRIrpps : È online l’articolo di Paolo Landri @CNRIrpps e Mathias Decuypere pubblicato sulla rivista @CriticalStudiesinEdu… - giornaleradiofm : Ricerca: online 'doctorAsYou', piattaforma web per medici, scienziati e divulgatori: Roma, 16 feb. (Adnkronos Salut… - Giornaleditalia : Ricerca: online 'doctorAsYou', piattaforma web per medici, scienziati e divulgatori - EPietrafesa : RT @inail_gov: #Covid_19 online il portale con i dati della #ricerca italiana Realizzato dal nodo italiano di @ELIXIREurope e coordinato da… - CosiComodo : Chiusi dal caratteristico movimento che 'pizzica' la pasta, i ravioli del plin sono uno dei piatti tipici del Piemo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca online

Adnkronos

A confermarlo è unaNielsen commissionata da Barilla: sono oltre 4 milioni gli italiani consumatori di questo prodotto, principalmente famiglie con bambini piccoli e giovani. In particolare, ...È quanto emerge dellarealizzata dall'Osservatorio Droni della School of Management del Politecnico di Milano, presentata oggi durante il convegno"Droni: fare sistema per un maggiore ...Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - "L’industria farmaceutica ha reagito in modo straordinario, tenendo sempre aperti gli stabilimenti nella massima sicurezza e garantendo così l’arrivo puntuale dei fa ...Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Una piattaforma web dedicata a medici, ricercatori e divulgatori, per ottimizzare e semplificare il processo di ...