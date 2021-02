Ricciardi: “Lockdown per un mese, questo governo ci ascolti” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Al ministro ho sottoposto la necessità di proporre al governo tre cose, anche alla luce del problema delle varianti: Lockdown breve e mirato” per “2, 3 o 4 settimane”, ossia per tutto il tempo necessario a riportare l’incidenza di Covid-19 al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti; “tornare a testare e tracciare; vaccinare a tutto spiano”. Ribadisce la sua ‘ricetta’ in un’intervista a ‘Il Messaggero’ Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus. “Io sono consigliere del ministro della Salute e a lui mi rivolgo – premette – E Speranza ha sempre accolto i miei suggerimenti. Nel precedente governo, però, trovava un muro, trovava la linea di chi voleva convivere con il virus. questo ha causato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) “Al ministro ho sottoposto la necessità di proporre altre cose, anche alla luce del problema delle varianti:breve e mirato” per “2, 3 o 4 settimane”, ossia per tutto il tempo necessario a riportare l’incidenza di Covid-19 al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti; “tornare a testare e tracciare; vaccinare a tutto spiano”. Ribadisce la sua ‘ricetta’ in un’intervista a ‘Il Messaggero’ Walter, docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus. “Io sono consigliere del ministro della Salute e a lui mi rivolgo – premette – E Speranza ha sempre accolto i miei suggerimenti. Nel precedente, però, trovava un muro, trovava la linea di chi voleva convivere con il virus.ha causato ...

VittorioSgarbi : Prendiamo atto, per la salvezza del Paese, della disponibilità di Walter Ricciardi a dimettersi. - thetrueshade : Sono d’accordo con #Ricciardi, ci vuole un lockdown totale per lui e per tutti quelli come lui. Rinchiudeteli e no… - Adnkronos : Sgarbi: 'Lockdown totale? Draghi rinnovi Cts e cacci Speranza e Ricciardi' - Federic63851806 : RT @MMmarco0: Germania - Lockdown Regno Unito - Lockdown Francia - Coprifuoco alle 18, bar e ristoranti chiusi sempre Italia - 'Riapriam… - christiancritic : Prima ce ne accorgeremo e meglio sarà: serve lockdown di 15-20 giorni per abbassare Rt e nel frattempo vaccinare! I… -