Opéra di Parigi, quando la danza incontra l’inclusione (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel nuovo appuntamento con la rubrica Passi di danza, analizziamo insieme la novità che riguarda una delle Scuole di danza più famose al mondo: L’Opéra di Parigi. Infatti, l’École de danse de l’Opéra de Paris si occupa di formare tutti i futuri ballerini della compagnia francese. È considerata la scuola di danza migliore al mondo: non solo le selezioni da superare sono molto rigide, ma lo sono anche i corsi. Fondata nel 1713 da Luigi XIV, e per sua volontà è fortemente orientata alla preparazione dei bambini, comprendendo agevolazioni e affiancamento alla carriera. I bambini, attraverso una rigida selezione, sono sottoposti a esami e valutazioni continue. Mediamente, su 550 candidati, tra i 30 e i 40 superano la selezione. Inoltre, solo più una dozzina di allievi circa riesce ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel nuovo appuntamento con la rubrica Passi di, analizziamo insieme la novità che riguarda una delle Scuole dipiù famose al mondo: L’di. Infatti, l’École de danse de l’de Paris si occupa di formare tutti i futuri ballerini della compagnia francese. È considerata la scuola dimigliore al mondo: non solo le selezioni da superare sono molto rigide, ma lo sono anche i corsi. Fondata nel 1713 da Luigi XIV, e per sua volontà è fortemente orientata alla preparazione dei bambini, comprendendo agevolazioni e affiancamento alla carriera. I bambini, attraverso una rigida selezione, sono sottoposti a esami e valutazioni continue. Mediamente, su 550 candidati, tra i 30 e i 40 superano la selezione. Inoltre, solo più una dozzina di allievi circa riesce ad ...

