"Non dovete parlare più di me". GF Vip, Alfonso Signorini fa sapere a tutti della 'diffida'. "Lui" non si può più neanche nominare (Di martedì 16 febbraio 2021) Giuliano ha preso una drastica decisione e ha diffidato il Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini, nel corso della quarantesima puntata, ha fatto un annuncio che ha spiazzato un po' tutti, in particolar modo Rosalinda Cannavò. Ovviamente, l'attrice non ha potuto non mostrare la sua delusione di fronte a questa notizia. Durante la diretta, subito dopo aver annunciato il risultato del televoto che ha visto trionfare come terzo finalista Tommaso Zorzi, il conduttore ha preso un momento per rivelare ai concorrenti, ai presenti in studio e al pubblico a casa la decisione presa da Giuliano. "Ci ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di non parlare più di lui. Richiesta, che è stata estesa a tutti, anche a te". Queste le parole pronunciate da Signorini

