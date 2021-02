Luigi Sartor arrestato | l’ex calciatore coltivava una serra di marijuana insieme a un complice

(Di martedì 16 febbraio 2021) Colto in fragrante mentre assieme al suostava curando unadi oltre 106 piante didi Roma, Parma, Juventus e Inter, 46 anni, è statovenerdì scorso dalla Guardia di Finanza di Parma per coltivazione di. All’ora di pranzo, gli agenti della Fiamme Gialle lo hanno trovato assieme a un altro 46enne di Parma, Marco Mantovani, intento a curare la coltivazione in un casolare abbandonato di Lesignano Palmia. Secondo le stime, le 106 piante avrebbero potuto fruttare oltre due chili di sostanza stupefacente. Le Guardia di Finanza indagava da tempo sull’attività del casolare, che aveva raddoppiato la potenza del contatore nonostante fosse disabitato. In più, di notte, ...

L'ex difensore è stato colto in flagranza di reato ed è ora è agli arresti domiciliari Nuovi guai per l'ex gialloblù Luigi Sartor: come infatti riportato dal Corriere dello Sport, il classe '75 è stat ...