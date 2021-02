Kledi Kadiu sarà presto papà bis | la moglie aspetta un figlio

Ultime Notizie dalla rete : Kledi Kadiu

Vanity Fair Italia

La famiglia disi allarga. Dopo Lea, nata 4 anni fa, sua moglie Charlotte Lazzari darà presto alla luce un altro bebè. Il ballerino, che è stato docente di danza in tante edizioni di 'Amici', lo ha ...ha annunciato insieme a sua moglie, Charlotte Lazzari, che presto diventerà papà per la seconda volta. Seconda cicogna in arrivo pere sua moglie, Charlotte Lazzari, già ...La famiglia di Kledi Kadiu si allarga. Dopo Lea, nata 4 anni fa, sua moglie Charlotte Lazzari darà presto alla luce un altro bebè. Il ballerino, che è stato docente di danza in tante edizioni di ...Kledi Kadiu ha annunciato insieme a sua moglie, Charlotte Lazzari, che presto diventerà papà per la seconda volta.