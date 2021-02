Incidente mortale tra Ravanusa e Campobello di Licata | muore un ciclista

(Di martedì 16 febbraio 2021) E’ avvenuto oggi un gravesulla strada statale 557 tradi. A perdere la vita, secondo la fonte Grandangolo di Agrigento, è Giuseppe Bonaventura, undi 62 anni, che è deceduto in seguito all’impatto con un’auto guidata da una donna.di: ecco cos’è successo Per l’uomo in bici non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’sono giunti i Carabinieri della Compagnia die il 188. Le squadre di Anas sono sul posto per la gestione della viabilità, che adesso è provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate, e per il ripristino della normale ...

